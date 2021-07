Maurizio Sarri, entraineur italien, a remplacé Massimiliano Allegri en tant que patron de la Juventus de Turin à l’été 2019 et, bien qu’il ait remporté le titre de Serie A, a été licencié suite à la sortie du club en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’Olympique lyonnais. L’Italien était en congé sabbatique depuis qu’il a été licencié de la Juventus en août 2020 est de retour sur le banc et sera en charge de la gestion de la Lazio de Rome cette saison. Dans une récente interview avec un média sportif, l’italien a fait des confidences sur Cristiano Ronaldo.

Manager Cristiano Ronaldo « n’est pas simple »

Cristiano Ronaldo après neuf ans au Real de Madrid, a rejoint la Juventus après que le club italien a accepté de payer 100 millions d’euros de frais pour l’attaquant portugais à l’équipe espagnole. Nous étions en 2018. Après avoir marqué 21 buts lors de sa première saison à Turin, Ronaldo a trouvé le fond des filets à 31 reprises lors de la campagne 2019-2020. Et pour le classement en 2020-2021, Cristiano termine cette campagne avec 30 buts en Serie A, le plus grand nombre de buts en une seule saison pendant son séjour en Italie.

Mais Ronaldo c’est aussi environ 31 millions d’euros par an, de loin le joueur le mieux payé de la ‘’Juve’’, car personne d’autre ne gagne même 10 millions d’euros à chaque saison. Et selon Maurizio Sarri, « la gestion de Ronaldo n’est pas simple, à tous points de vue. C’est une entreprise multinationale; il a des intérêts personnels qui doivent coïncider avec ceux de l’équipe ».

En d’autres termes Cristiano Ronaldo est un lourd investissement, qu’il faut manipuler avec doigté et expertise. « Ronaldo, à la fin de l’année, fait des chiffres », a précisé Sarri ; aussi « quand quelqu’un atteint ces niveaux, il est clair qu’il représente quelque chose qui va au-delà de la société et de l’équipe ». En tous cas, même s’il reconnaissait qu’il est bien plus « coach », que « manager » ; Sarri pensait avoir avait quand même engrangé quelque succès avec la ‘’Juve’’. Des succès qui n’ont pas été appréciés à leur juste valeur.