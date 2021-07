Le concert de Dadju et surtout la polémique qui s’en est suivie continue de susciter des réactions. L’une d’entre elles est celle du togolais Samuel Saam. Le blogueur et chroniqueur a extériorisé le fond de sa pensée via un message publié sur la page Facebook de My Addictive. L’homme a placé chaque artiste n’ayant pas presté devant ses responsabilités. « J’ai vu Nikanor faire un live appuyé par Sessimè, déplorant leurs mésaventures sur le concert Spécial Dadju et franchement « on ne peut pas imaginer que vous étiez prêts à vous montrer aussi incompétents en matière de show-business…Vous avez faussé la base depuis le jour où on vous a demandé de vous associer au concert. Ce qui s’est passé le jour J n’est qu’une conséquence directe de vos choix » a-t-il écrit.

Pour soutenir ses affirmations, l’homme indique que la musique est certes douce mais le Show-business, « c’est la jungle » et pour se faire respecter il « faut des compétences ». « Vous avez accepté être associé à un concert qui techniquement ne vous appartient pas sans négocier mot pour mot chaque détail de votre contrat » leur reproche-t-il. En effet, selon lui, ces artistes qui se plaignent ont eu droit à un contrat. Et « ça se négocie avec intelligence depuis les cachets jusqu’aux loges en passant par l’accueil et la sécurité ».

” Le show-business c’est pas du tout l’église “

Ce que ces chanteurs béninois ont visiblement manqué de faire comme en témoigne la suite de ses propos : « Vous avez cru que c’est la fête, parce que Dadju est là ; et on vous a massacré. Heyyy ouvrez les yeux, la musique est douce, mais le show-business c’est pas du tout l’église ». L’autre point souligné par le togolais Samuel Saam a rapport à la première partie de Dadju assurée par les chanteurs locaux. D’après lui, ceux-ci auraient encore dû faire preuve d’intelligence stratégique dans la négociation.

Celle-ci « demande que vous négociez de telle sorte à partager la scène avec la star sans faire sa première partie. C’est-à-dire que la star vient, vous négociez une performance avec lui ». Pour le chroniqueur , si les artistes locaux étaient suffisamment respectés dans la négociation, Dadju devrait être annoncé sur scène, et c’est lui qui les invite en tant que stars locales pour venir faire une performance avec eux. « Vous ne faites pas sa première partie, mais vous faites une performance avec lui. Parce que ce sont vos fans qui sont là » martèle-t-il.

” Vous ne faites que démontrer votre incompétence et votre caractère émotionnel “

Si c’était en dehors du pays, il pouvait le faire pour n’importe quelle star mais sur leur propre territoire, ils devraient s’en abstenir pour « la simple raison qu’une telle décision (les) réduit naturellement à l’état d’underground. Et les underground sur un concert, on les traite comme on veut ». C’est ce qui s’est passé avec Nikanor, Sèssimè et autres, croit-il foncièrement. « En vous lamentant dans les directs sur la toile, vous ne faites que démontrer votre incompétence et votre caractère émotionnel sur un terrain qui demande de l’intelligence et de la stratégie…Vous les africains quand vous voyez des stars étrangères, vous pensez toujours que c’est la fête. Et vous laissez l’émotion prendre le dessus sur le business. C’est nul. Séchez vos larmes, on vous a traité tel que vous vous êtes présenté » conclut le chroniqueur et blogueur togolais.