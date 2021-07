Dans la province de Neuquén, en Argentine, des paléontologues ont annoncé avoir découvert plus de 160 spécimens d’œufs fossiles d’oiseaux préhistoriques ayant vécu au Crétacé, il y a environ 85 millions d’années. L’information avait été premièrement rapportée par le journal de l’Université nationale de Comahue (UNC) lorsque chercheur n’avaient découvert que 73 œufs. La découverte a eu lieu lors d’une surveillance effectuée par l’UNC en raison d’une construction à venir.

Le paléontologue Juan Porfiri avait rapporté que la découverte est « un site de nidification de 12 mètres de long sur 5 mètres de large », tandis que les œufs mesurent « environ 5 centimètres de bout en bout dans une forme elliptique, avec une coquille extrêmement lisse contrairement aux autres œufs de dinosaures qui ont sont apparus dans la ville de Neuquén qui sont rugueux, ronds et plus gros ». Alors que les tâches de protection paléontologique se poursuivent, de nombreux matériaux trouvés sur place ont déjà été collectés et intégrés à la collection du Muséum des sciences naturelles.

D’autres découvertes signalées en Patagonie

Le campus de l’UNC est connu pour être l’un des sites paléontologiques les plus importants du pays, où de nouveaux matériaux fossiles apparaissent constamment. « Beaucoup de ceux qui sont apparus sont de nouvelles espèces de crocodiles, de reptiles, d’oiseaux » et même « les premiers groupes de nouvelles familles de dinosaures qui ont été découverts dans le monde », a expliqué le paléontologue Juan Porfiri. Le territoire universitaire n’est pas le seul endroit à Neuquén connu pour sa richesse paléontologique. De nouvelles découvertes de fossiles sont constamment signalées en Patagonie, dont les conditions géologiques et géographiques facilitent les innombrables découvertes.

