Une nouvelle fois et peut-être pas la dernière fois, le comédien et polémiste français Dieudonné a fait à la justice ce vendredi. Il a été condamné à 200 jours-amende à 30 euros pour recel d’escroquerie à Lille. Il a été condamné pour des spectacles organisés sous couvert de vente de cosmétiques ou d’atelier théâtral, selon des sources judiciaires. Sa complice Noémie Montagne, qui avait été présentée lors de l’audience du 25 juin en tant que son épouse, et qui dirige deux sociétés qui louaient les salles sous un faux prétexte, a quant à elle écopé d’une amende de 2000 euros pour escroquerie.

Collectivement, les deux mis en cause son condamnés à verser 5000 euros de dommages et intérêts à la Condition publique de Roubaix, reconnue partie civile, et 1500 euros au titre des frais de justice. Ces peines ont été prononcées dans le cadre de spectacles qui ont été organisés à Roubaix, à La Chapelle d’Armentières et à Marcq-en-Baroeul en 2018 et 2019 par le polémiste qui est à plus vingt condamnations dans le cadre de l’exercice de sa profession. Vendredi dernier, le tribunal de Paris lui avait infligé une amende de 200 000 euros, ainsi qu’une peine de deux ans de prison, qu’il est peu probable qu’il purge dans le cadre d’arrangements qui lui permettront de faire des travaux d’intérêt général.

Une amende de 28 000 euros en Suisse

Dieudonné M’Bala M’Bala n’hésite pas dans ses présentations à attaquer des personnalités politiques ou à aborder des sujets considérés comme tabous. Il a également été précédemment reconnu coupable d’antisémitisme, d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Ce jeudi également, le Tribunal de police de Genève l’a condamné à 180 jours amende à 170 francs jours (30 600 francs, soit environ 28 000 euros) pour « discrimination raciale », « injures » et « diffamation ».