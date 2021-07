La pénurie de sang remarquée dans les hôpitaux béninois et plus fréquemment dans les services de pédiatrie ne laisse pas de marbre le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin. Il a donné son sang ce vendredi 16 juillet pour montrer l’exemple et demander à ses concitoyens de sortir massivement pour faire de même.

Pour sauver les enfants de moins de 5 ans

« Il est important que nous puissions contribuer chacun à assurer la disponibilité des globules sanguins pour sauver la vie de la population en général et particulièrement celle des femmes et des enfants de moins de 5 ans. Donc le geste que j’ai posé ce jour s’inscrit dans cette dynamique » a déclaré l’autorité au micro de la radio nationale. Benjamin Hounkpatin va ensuite lancer un appel à tous les agents de santé qui sont utilisateurs de sang, « mais également à tout le reste de la population âgé de 18 à 65 ans et ne présentant aucune affection contre-indiquant le don de sang ». Sortez massivement pour donner votre sang, leur a t-il dit

Inutile de rappeler que la pénurie de sang tue, et le ministre comme il sait le faire, a préféré la sensibilisation par l’exemple. On se rappelle qu’il s’était fait vacciner contre la Covid-19, à un moment où beaucoup de ses compatriotes nourrissaient des craintes par rapport à ces vaccins importés.