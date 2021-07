L’énergie nucléaire est considérée comme « énergie propre » car la production d’énergie nucléaire ne libère pas de gaz à effet de serre. Mais en raison de certains accidents très médiatisés, les centrales nucléaires ont eu une mauvaise réputation. Mais surtout, une préoccupation environnementale majeure liée à l’énergie nucléaire est la création de déchets radioactifs tels que les résidus de traitement d’uranium, le combustible usé des réacteurs et d’autres déchets radioactifs. Ces matières peuvent rester radioactives et dangereuses pour la santé humaine pendant des milliers d’années. Mais selon Elon Musk il est possible d’avoir véritablement « sûres ».

« Les centrales nucléaires modernes sont sûres »

Toute l’énergie que nous produisons provient de processus chimiques et physiques de base. Cela a principalement été accompli à travers l’histoire en brûlant des matériaux à base de carbone comme le bois, le charbon et le gaz, ou en exploitant l’énergie du soleil, du vent et de l’eau. La fission et la fusion sont deux processus physiques qui produisent des quantités massives d’énergie à partir d’atomes, Et ce sont ces procédés qui sont utilisés par la technologie nucléaire, avec une nette propension pour la fission moins cher, plus productive amis également plus polluante.

Cependant, pour le patron de Tesla, nous devrions construire plus de centrales nucléaires parce que ce serait une meilleure façon de produire de l’énergie qu’une centrale au charbon ou une centrale au gaz naturel. Une tendance pronucléaire dont l’homme d’affaires ne s’est jamais défendu, bien au contraire.

Et ce Mercredi lors d’une conférence sur la cryptomonnaie et notamment le Bitcoin, Elon Musk a déclaré : « Je pense que les centrales nucléaires modernes sont sûres contrairement à ce que les gens peuvent penser ». En outre, a-t-il ajouté « je pense vraiment qu’il est possible de faire du nucléaire très… extrêmement sûr ». Une déclaration qui pourrait laisser croire que le patron de Space X avait trouvé le moyen de réaliser la fusion nucléaire à un moindre coût, mais Musk, de toute de suite préciser : « Je parle de la fission. Vous n’avez pas besoin de fusion ». Sans pour autant développer son idée.