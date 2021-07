Le milliardaire britannique Richard Branson est parvenu à réaliser avec brio son rêve d’enfant. En effet, l’homme âgé de 70 ans a pu effectuer son voyage dans l’espace, sans rencontrer de difficultés. Ce dimanche 11 juillet 2021, le vaisseau spatial à bord duquel il se trouvait avec d’autres passagers a atterri dans le Nouveau-Mexique, au sud-ouest des Etats-Unis.

Une « expérience unique dans une vie »

L’atterrissage du vaisseau de Richard Branson, le VSS Unity mis au point par sa compagnie Virgin Galactic, a eu lieu sur une piste de la base Spaceport America, vers 09h40 heure locale. Même si le milliardaire rêvait depuis longtemps d’aller dans l’espace, sa participation à ce voyage avait également un but précis. Il avait donc pour rôle d’évaluer et de tester l’expérience que les futurs clients auront droit. Après le vol, les retours de Richard Branson étaient rassurants. Ce dernier a parlé d’une « expérience unique dans une vie ». Notons qu’au départ, le VSS Unity s’était détaché à près de 15 km de haut pour démarrer son ascension avec une vitesse supersonique. Après être allé dans l’espace proprement dit, le vaisseau a entamé une descente, après avoir touché le pic à près de 90 km d’altitude.

Pour rappel, lors de l’atterrissage du vaisseau de Richard Branson, le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, était sur les lieux et a pris part à l’évènement. En outre, avec ce voyage, le milliardaire britannique devance de neuf jours l’homme le plus riche du monde Jeff Bezos, qui doit aussi réaliser un voyage dans l’espace. Celui-ci est normalement prévu pour le 20 juillet prochain.