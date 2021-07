L’élimination de l’équipe de France de l’Euro 2020, à cause du tir au but manqué par l’attaquant Kylian Mbappé fait toujours la une de la presse sportive. Après ce revers, l’ancien monégasque s’est attiré les foudres de plusieurs supporters qui ont été très durs avec lui, en utilisant notamment des propos racistes. Cependant, le joueur a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers dont Paul Pogba.

« C’est aussi une leçon pour lui, il va grandir et il va revenir »

Dans une interview accordée sur le plateau de l’émission El Chiringuito, hier mercredi 30 juin 2020, ce dernier a pris la défense de Kylian Mbappé. Pour lui, c’est toute l’équipe de France qui endosse cet échec, pas seulement l’attaquant du PSG. « Quand vous avez de grands joueurs, vous espérez de grandes choses. Tout le monde l’attend, tout le monde attend de le voir marquer cinq buts, être meilleur buteur de l’Euro. Mais il s’est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain. C’est le plus important. C’est un grand joueur. C’est aussi une leçon pour lui, il va grandir et il va revenir. Il n’y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau. Le football est comme ça, parfois magnifique, parfois cruel. Il faut l’accepter, réfléchir. On apprend et on reviendra plus forts » a déclaré Paul Pogba.

Ce dernier n’a pas manqué de faire savoir que cet échec l’affecte tout autant que les autres joueurs de l’équipe. « Je sais que c’est un match qui restera dans l’histoire, poursuit le cadre des Bleus. Ce fut très douloureux pour tout le monde, pour nous, pour les supporters. C’est aussi au finale une leçon pour moi et pour tout le monde. Il faut aller de l’avant maintenant » a-t-il ajouté.

❌" @KMbappe NO es el CULPABLE, es un grande y DIO su ALMA en el campo"❌@paulpogba le defiende en #ChiringuitoPogba pic.twitter.com/TC2qlbjJCU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 30, 2021