Dwayne Johnson et Vin Diesel auraient mis fin à leur querelle en 2019, mais cela ne signifie pas que l’acteur de Luke Hobbes revient pour Fast & Furious 10 ou 11. Malgré la fin de la querelle, il y a près de deux ans, il semble que les récents commentaires de Diesel aient ouvert certaines des vieilles blessures. Diesel dans un récent commentaire s’est attribué le mérite de la performance de Johnson en raison de son approche « d’amour dur » lors de la production de «Fast Five», la première apparition de Johnson en tant que Luke Hobbs.

Dans une nouvelle interview avec SlashFilm, The Rock a déclaré qu’il avait beaucoup ri en entendant cela et a révélé qu’il ne reviendrait pas pour les deux dernières lignes principales de Fast and Furious. « J’ai ri, mais j’ai ri si fort. Je crois que tout le monde a ri de ça. (…) Je n’en dirai pas plus », a déclaré Johnson. « Je leur souhaite bonne chance pour le 9. Et aussi pour le 10 et le 11, et le reste des épisodes de la saga, car ils devront rouler sans moi ». Les choses pourraient changer, mais le commentaire de Johnson semble assez clair : Universal fera Fast & Furious 10 et 11 sans son personnage Hobbes.

Une porte ouverte

Cependant, le commentaire de Johnson a juste assez d’ambiguïté pour laisser la porte ouverte à d’autres films Fast and Furious qui pourraient l’inclure à la suite de Hobbes & Shaw. C’est une triste nouvelle pour la famille, mais les deux prochains films principaux Fast and Furious sont encore dans des années, alors qui sait, peut-être que les deux peuvent se réconcilier une fois de plus.