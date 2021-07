Ce 11 juillet 2021, avait lieu au stade de Wembley de Londres au Royaume-Uni, la finale de l’Euro 2020. Une finale perdue par l’Angleterre au tir aux buts contre l’Italie, 3-2. Un défaite très peu apprécie par les supporters anglais dont certains groupes sont considérés parmi les « plus agressifs ». De coup des échauffourées ont émergées d’abord entre supporters et certains officiels et ensuite entre supporters et la police anglaise. Ce lundi les autorités britanniques rapportaient que ce seraient 19 officiels et officiers de polices qui auraient été blessés dans les rixes et 49 supportes arrêtés.

Des supporters mécontents

Les supporters anglais se sont rassemblés à travers Londres pour assister à la finale de l’Euro 2020, remplissant les pubs et la ‘’fan zone’’ de Trafalgar Square. Des milliers de personnes regardaient à travers la capitale. Mais, l’Angleterre n’a pas réussi à réaliser le conte de fées que les fans attendaient, et l’équipe nationale de football masculin du pays a perdu contre l’Italie dimanche lors d’une séance de tirs au but dramatique.

Boris Johnson, le Premier ministre britannique lui-même, faisait partie des nombreux politiciens qui, ces derniers jours, ont vivement encouragé l’équipe nationale. Le politicien a tweeté que le résultat était « déchirant » mais que Gareth Southgate, l’entraîneur des ” The Three Lions” et son équipe « ont fait la fierté de la nation et méritent un grand crédit ».

Mais dans les rues de Londres la joie des supporters italiens étaient là pour rappeler aux supporters anglais l’amer gout de la défaite. Des échauffourées selon la presse britannique ont commencé dès le coup de sifflet final à l’intérieur du stade, contre notamment certains officiels avant de s’étendre à l’extérieur contre les supporters italiens.

La police anti-émeute de la capitale britannique appelée en renfort avait dû intervenir, et affrontés jurons, cannette et autres bouteilles que leur lançaient des supporters en colère. Plusieurs agents avaient été blessés. Et les responsables de la police de publier : « Merci aux dizaines de milliers de fans qui étaient de bonne humeur et se sont comportés de manière responsable. Nous avons procédé à 49 arrestations au cours de la journée pour diverses infractions. Nous aurons des agents sur place toute la nuit ».