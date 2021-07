Alain Delon est un acteur français, certainement parmi les plus célèbres. À son apogée dans les années 1960 et 1970, il était emblématique d’une masculinité moderne et d’un style européen distinctif, symbole de l’élégance française. L’attrait de Delon a traversé les cultures et les continents, atteignant des continents lointains jusqu’en Asie de l’Est, où jeunes hommes ont pris l’habitude d’imiter son look et ses manières. Et selon les critiques, peu d’acteurs européens masculins ont été aussi emblématiques et influents pour des générations de cinéphiles qu’Alain Delon. L’acteur âgé de 85 ans le pense aussi. Ce Jeudi, Delon confiait que même aujourd’hui il ne voyait pas poindre à l’horizon « un héritier ».

Omar Sy ? Delon « ne vois pas du tout, non »

Il y deux ans, l’iconique acteur français avait souffert d’un AVC qui avait induit une hémorragie cérébrale. Mais Alain Delon avait subi avec succès une opération et depuis semblait s’être remis. Ce jeudi sur le ‘’Grand JT des Territoires’’ animé par Cyril Viguier, Alain Delon avait fait une apparition rassurante. Une émission également au cours de laquelle, l’acteur avait levé un voile sur son héritage artistique.

Pour Alain Delon, très peu d’acteurs de ceux de l’ancienne génération comme de la nouvelle ne pouvait prétendre au titre d’ « héritier d’Alain Delon ». « Je ne vois pas du tout, non. Je n’en connais pas » avait-il répondu à Cyril Viguier, alors qu’il l’interrogeait sur la question. Ni Jean Dujardin qu’il ne connaissait pas du tout, ni même Omar Sy, 40 films, 11 films d’animation et sept récompenses. « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a, mais ce ne sont pas ces deux-là » a précisé Alain Delon.

Alain Delon, jeune acteur est devenu une star de cinéma, selon les critiques parce qu’il était considéré comme naturellement beau. « Sa peau lisse, ses yeux bleus perçants, son visage symétrique et son nez délicat, ses cheveux pulpeux et son torse mince », le tout embelli visuellement par les réalisateurs et les directeurs de la photographie, avaient fait de lui une icône. Et le style de vie glamour de Delon n’avait rien enlevé à son attrait, et son charisme bien au contraire. Plus de 80 films, et d’innombrables chefs-d’œuvre témoignent selon des membres éminents de Cannes, « de la portée artistique et de l’aura internationale d’un homme ».