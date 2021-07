Le rappeur américain Lil Baby, l’une des deux personnes arrêtées par la police en France dans le cadre d’une enquête de drogue, a été libéré, ont annoncé des autorités judiciaires. Il a été condamné à payer une amende pour usage de stupéfiants, a indiqué vendredi matin le parquet de Paris. Le montant de l’amende et le nom de la deuxième personne détenue n’ont pas été communiqués.

De son vrai nom Dominique Armani Jones, Lil Baby était dans la capitale française avec la star de la NBA James Harden pour la Fashion Week. Harden, qui avait été vu avec Jones autour de Paris la semaine dernière, n’a pas été en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de police du 8e arrondissement de Paris, a indiqué le bureau du procureur.

Il sentait la marijuana

Une vidéo enregistrée par un passant et diffusée sur les réseaux sociaux semble montrer Harden et au moins un autre homme noir encerclé par la police et en train de se faire fouiller les poches. Le Parisien qui a rapporté pour la première par la nouvelle de l’arrestation a indiqué que Jones et Harden faisaient partie d’un groupe qui a été arrêté par la police vers 16 h 50, heure locale, après que trois personnes soient sorties d’une voiture en sentant la marijuana.