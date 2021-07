Du côté de Poitiers, un homme âgé de 28 ans a été interpellé dans la nuit du 5 au 6 juillet, alcoolisé, au volant de sa voiture. Placé en salle d’attente au commissariat du quartier, avant d’être entendu par les autorités, ce dernier s’est donné la mort en se pendant avec un lacet de chaussure. Une information confirmée par l’AFP.

Mercredi prochain, devrait avoir lieu une autopsie, visant à déterminer les causes réelles de la mort du jeune homme. Une enquête a également été ouverte, afin de déterminer le déroulé des événements. Tout débute aux alentours de 22 heures, lorsqu’il est contrôlé avec 0.86 grammes par litre de sang.

Un homme se suicide en plein commissariat

En état d’ébriété, il redoute la suppression de son permis, mais ne montre aucun signe d’animosité. Plutôt calme, il est installé dans une salle d’attente avant d’être transféré au CHU de Poitiers dans le but d’y passer un examen médical et de participer aux prélèvements habituels (drogue, alcool et autres substances).

Un décès inattendu pour les autorités

C’est alors qu’il s’assoupit. Hors caméra, il se réveille et profite de la présence d’une grille dans la salle pour nouer son lacet. Il ne sera découvert qu’aux alentours de 3 heures du matin par les forces de l’ordre qui ne s’attendaient pas à un tel drame. Les personnes en poste seront auditionnées dans les jours qui viennent.