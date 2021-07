Cette saison, le football béninois sera encore représenté dans le championnat de France de Ligue 1. Après un dernier tournoi qui aura vu Mattéo Ahlinvi et Owalabi Allagbé être relégués sous les couleurs de Nîmes et de Dijon, ce sont Steve Mounié (Brest) et les compères de Clermont Jodel Dossou et Cédric Houtondji, qui tenteront de porter haut les couleurs du Bénin sur les pelouses de l’Hexagone. Malheureusement pour eux, la saison devrait être compliquée à vivre aux côtés des grands PSG, Lyon, Marseille ou encore Monaco.

Membres de clubs annoncés dans le bas de tableau par le bookmaker ZEbet, Mounié, Dossou et Houtondji devraient effectivement se battre jusqu’au bout pour ne pas descendre en deuxième division l’année suivante. Il faut dire que la concurrence s’annonce rude cette saison encore dans la Ligue 1 française. En utilisant le bonus Zebet, présenté par l’analyste Wincomparator, un titre de champion pour Mounié rapporterait 150.000€, soit plus de 98 millions de francs CFA, de même pour celui de Dossou et Houtondji. C’est dire le peu de considération qu’accordent les bookmakers aux équipes dont font partie les Ecureuils.

Une fois de plus, c’est évidemment le Paris-Saint-Germain qui garde la faveur des pronostics, alors que le LOSC l’a privé de sa couronne au terme d’une saison époustouflante l’année passée. Un PSG que Steve Mounié et son club de Brest affronteront les week-ends du 22 Aout et du 16 janvier 2022 cette saison, et que les Clermontois Jodel Dossou et Cédric Houtondji tenteront de battre les week-ends du 12 Septembre et du 10 Avril 2022. De grands moments assurément, pour ces trois Béninois de talent.