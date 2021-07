En France mardi dernier, un bébé était sorti des ordures par des passantes à Meyzieu au nord-est de la métropole de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, selon la presse locale. Certes en Hexagone les cas d’abandons de bébés n’étaient pas faits rares, mais généralement les enfants étaient laissés aux bons soins des services de santé communautaires ou des services d’accueil. Des enfants qui naissaient souvent « sous X » puisqu’une loi de 1941 ne faisait pas obligation aux mères de donner un nom aux bébés à leur accouchement. Aussi le cas de ce nourrisson majolan avait-il ému nombre de personnes dans la localité, avec les autorités policières ayant procédé à l’interpellation de la mère.

Sauvé des ordures…

C’est dans la soirée de ce mardi, que des passants avenu Verdun à Meyzieu ont entendus des cris de bébés en provenance d’un buisson non loin. Intrigués les passant se sont approchés pour découvrir dans un sac à ordures, un bébé qui selon la presse locale ne serait âgé que de quelques jours. Bien entendu, les services compétents ont été alertés et l’enfant très vite a été pris en charge d’abord par les sapeurs-pompiers et ensuite par l’équipe médicale de l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Aux dernières nouvelles, le bébé semble n’avoir pas trop souffert de cet épisode douloureux et son état de santé stable.

Un fait qui en tous cas a ému les majolans. Une émotion que l’édile de Meyzieu, le maire Christophe Quiniou a exprimé alors qu’il confiait à la presse « Nous sommes bouleversés par cette découverte ». Le fait est que les services de police ont fait leur ouvrage, et très vite les nouvelles de l’identification et de l’interpellation de la mère du nourrisson ont émergé dans la presse lyonnaise. Une mère toujours gradée en vue pour les besoins de l’enquête et qui selon le journal régional français ‘’Le progrès’’ se trouve être une « personne majeure ».