C’est l’histoire d’un coq dont les chants indisposent la responsable d’une école dans la commune des Yvelines en France. La situation crée une tension entre la première responsable de l’école (dont les propos ont été repris par Le Parisien) qui estime que ce coq distrait ses apprenants et la mairie de la commune.

Les chants d’un coq qui s’est installé à quelques pas d’une école dans la commune des Yvelines en France irrite Catherine Viseur, la directrice de ce centre de savoir. Cette dernière a saisi le premier responsable de la commune par un courrier. En effet, à travers une lettre au maire de la commune, la principale a demandé que le coq soit transférer ailleurs pour que le calme revienne.

Pour elle, le chant de l’animal agit sérieusement sur « le poids des paroles » et ne permet pas de « maintenir le sérieux nécessaire pour un rappel de la règle, annoncer une sanction ou écouter une situation complexe ». En réponse, le maire a opposé un refus à cette requête et estime que la démarche est « choquante » et « égoïste ».