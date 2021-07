C’est un fait rare pour être souligné. Un film coproduit par un réalisateur béninois au festival de Cannes. Le nom de cette œuvre cinématographique n’est rien d’autre que « Freda », un long métrage de la réalisatrice haïtienne Gessica Généus. Faissol Gnonlonfin, le coproducteur béninois, s’est retrouvé embarqué dans cette aventure cinématographique en 2018. « J’étais en plein tournage d’un documentaire au Cameroun, ( Fon, Mbière) quand j’ai reçu un appel de Jean Marie (Gigon) de SaNoSi Productions, le producteur délégué du film (c’est-à-dire qui détient les droits d’exploitation). Il m’a dit qu’il savait que j’avais déjà produit des films en Haïti et m’a demandé si une nouvelle aventure haïtienne me tentait. Je lui ai répondu que j’allais lire le scénario et c’est celui de Gessica Généus qui m’a été envoyé » raconte-t-il sur France Info.

La production de « Freda » n’a pas été une sinécure, signale Faissol Gnonlonfin. L’aide aux cinémas du monde du Centre national du Cinéma et de l’image animé ainsi que l’organisation internationale de la Francophonie ont refusé de financer l’initiative. Ce n’est que le fonds Jeune création francophone (JCF) qui a soutenu la production. « En 2019, il devenait impératif de tourner ce film pour Gessica Généus qui pensait que l’on ne pourrait jamais le tourner sinon. Cela tombait bien parce que nous avons décroché 75 mille euros auprès de la JCF en 2019. C’est ce qu’apporte le Bénin par le biais de Merveilles Production (sa boîte) . SaNoSi Productions a fait ensuite une demande d’avance de trésorerie et nous avons démarré le tournage » raconte le producteur béninois. En somme, le film a été coproduit par SaNoSi Productions (France), Merveilles Production (Bénin) et Ayizan Production (Haïti) de Gessica Généus. « Freda » est le premier long métrage de fiction de l’haïtienne. Faissol Gnonlonfin est content d’avoir participé à la production de l’œuvre présentée au Festival de Cannes.

« Le film a été soumis à un seul festival, celui de Cannes. Nous avions obtenu une présélection en 2020 mais nous avons préféré attendre une année pour savoir si nous serions sélectionnés en 2021. En 2020, nous pouvions obtenir le label. Cependant nous avons été patients et nous voilà récompensés. J’étais très heureux quand j’ai appris la nouvelle. Freda est une aventure magnifique » apprécie Faissol Gnonlonfin. Ce long métrage raconte l’histoire de « Freda », une jeune fille qui ” vit dans une famille monoparentale et qui évolue dans un environnement chaotique en Haiti”.

“Un environnement qui définit aujourd’hui la vie politique de ce pays” raconte Faissol Gnonlonfin. Pour lui, cette œuvre est d’actualité puisque la violence dont il est question dans cette fiction, « palpable dans la société haïtienne ces dernières années, a conduit à l’assassinat du président Jovenel Moïse. Un évènement tragique qui coïncide avec la sortie du film ». C’est ce 14 juillet 2021 que “Freda” sera projeté à Cannes dans la section « Un Certain Regard ».