Il y a une semaine jour pour jour se déroulait au Stade de l’Amitié de Cotonou, la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. La rencontre opposait les algériens de la JS Kabylie aux marocains du Raja de Casablanca. C’est le Raja qui a remporté le trophée. Et le moins qu’on puisse dire c’est que pour une première fois, le Bénin a réussi l’organisation de ce grand évènement sportif. Cependant il y a eu une petite ombre au tableau, la perfection n’étant pas de ce monde.

Ils ont perturbé la cérémonie officielle

En effet, après le coup de sifflet final de l’arbitre, « un groupe de supporters a envahi l’aire de jeu et perturbé la cérémonie officielle de remise des médailles et des trophées ». Un fait qui n’a pas échappé à la Confédération africaine de football (Caf). « Suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF entre le Raja Club Athletic et la JS Kabylie à Cotonou, le samedi 10 juillet 2021, la CAF annonce l’ouverture d’une enquête disciplinaire » peut-on lire sur le site officiel de l’instance faîtière du football africain.

“Inacceptables”

Cette enquête permettra de « déterminer les responsabilités de ces débordements et appliquer d’éventuelles sanctions, dans le but d’empêcher que de tels incidents ne se reproduisent ». La Caf a condamné fermement ces comportements qu’elle juge « inacceptables, nuisibles à l’image d’une de ses compétitions ».