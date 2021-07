Un adolescent indien a développé une maladie rare au niveau de la bouche. Il s’agit en effet de Nitish Kumar, un adolescent âgé de 17 ans qui avait la bouche enflée à cause d’une tumeur rare, l’odontome. Cette dernière qui s’est par la suite compliquée a récemment été traitée par des médecins de l’Indira Ghandi Institute of Medical Sciences (IGIMS) situé dans l’Etat du Bihar, au nord de l’Inde.

Il ne recevait aucun traitement médical

L’opération s’est déroulée avec succès et les médecins ont pu retirer 82 dents de la mâchoire inférieure du patient. Il faut dire que Nitish Kumar souffrait de cette maladie depuis maintenant cinq années. Cependant, plus le temps passait plus son état allait de mal en pire, d’autant plus qu’il ne recevait aucun traitement médical. Dans une interview accordée à un média indien, le Dr Priyankar Singh de l’IGMS a fait savoir que lorsqu’il a reçu le garçon, celui-ci « s’est plaint d’un gonflement et d’une douleur à la mâchoire. Après examen, nous avons diagnostiqué un odontome complexe, une tumeur rare de la mâchoire ». Selon les clichés du scanner, la situation avait entraîné une déformation de son visage due à un excès de dents.

Ceux-ci se trouvaient, par ailleurs, au fond de sa mâchoire sous la forme de deux énormes morceaux. Selon les médecins, la tumeur a été causée par un défaut de la substance responsable du développement des dents. L’opération a été délicate et a duré trois heures, au cours desquelles 82 dents ont été retirées. « Le patient est maintenant en bonne santé et pourra bientôt sortir de l’hôpital » a ajouté le Dr Priyankar Singh.