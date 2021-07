Le jeune artiste congolais Innoss’B qui déjà à l’âge de 12 s’était révélé comme un véritable talents, aujourd’hui continue de révéler davantage et a réussi à réaliser l’un de ses plus grands rêves d’enfance. Il s’agit du rêve de voir ses parents habiter dans une luxueuse maison. Dans une publication sur ses comptes des réseaux sociaux, la star congolaise a partagé sa joie avec ses fans d’avoir pu concrétiser ce rêve. Le chanteur a offert à ses deux parents qui sont encore aujourd’hui tous vivant, une luxueuse maison dont il a partagé l’image.

« Né et grandi à Birere, un de mes plus grands rêves d’enfance était de voir mes parents vivre dans une maison en étage et aujourd’hui gloire à Dieu, ils sont tous 2 vivants… », a indiqué Innocent Didace Balume de son vrai nom. Pour l’artiste c’est un présent en signe de gratitude à l’endroit de ses parents qui ont toujours cru en lui et l’ont encouragé dans sa carrière musicale. Il aimerait leur présenter la maison chaque année comme un trophée pour leur dire merci car sa « musique marche bien ».

“Ils ont toujours été là”

« Depuis mon jeune âge, ils ont toujours été là pour m’encourager à chanter pour rendre ma communauté fière, et à mon tour aujourd’hui grâce à cette musique je suis fière de leur présenter ce cadeau (maison) le seul genre de trophée que j’aimerais leur présenter même chaque année en leur disant « Papa, maman, merci, ma musique marche bien », a écrit Innoss’B qui est très attaché à ses racines à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo.

Né et grandi à Birere, un de mes plus grands rêves d’enfance était de voir mes parents vivre dans une maison en étage 🏠 voici donc le seul genre de trophée que je serai tjrs fière de leur présenter ❤️🙏🏽 #mamahouse #blessed #innoss pic.twitter.com/pXFJj9ScvM — INNOSS'B (@officialinnossb) July 5, 2021