La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) accompagne le Bénin dans sa politique de lutte contre les inondations. Le président de l’institution financière basée à Lomé Serge Ekué a signé avec le ministre béninois des finances Romuald Wadagni, un accord de prêt d’un montant global de 20 milliards de Fcfa. Ce financement permettra à l’Etat béninois de déployer le Programme d’assainissement pluvial des villes secondaires (PAPVS) à Parakou.

En effet, il sera construit dans la cité des Koburu 12 mille 041 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires et 1882 mètres linéaires de voies urbaines. Les fonds serviront aussi à bâtir les murs de clôture des écoles primaires publiques de Zongo 1, de Tranza et du CEG de Nima, dans le cadre de la réalisation d’actions d’accompagnement.

Le programme prend en compte 7 autres villes

A tout ceci s’ajouteront, la construction de deux points de regroupement de déchets solides urbains sur le territoire communal de Parakou, la construction d’un module de 3 classes avec bureau directeur et installations d’équipements sanitaires. Rappelons que 7 autres villes en dehors de Parakou sont prises en compte dans le programme d’assainissement pluvial. Il s’agit de Porto-Novo, de Sèmè-Kpodji, de Natitingou, de Ouidah, Bohicon, Abomey et Abomey-Calavi. Le but de ce programme est de renforcer le drainage des eaux pluviales de ces villes en question afin de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations face aux risques d’inondation.

Il s’agira de faciliter le drainage des eaux pluviales dans les villes cibles en réduisant d’au moins 60% le taux d’habitations inondées et améliorer la mobilité des voies aménagées en réduisant le temps de parcours de quelque 70%. “Le programme permettra la construction dans les villes ciblées, de collecteurs primaires et secondaires de drainage des eaux pluviales ainsi que l’aménagement de voies urbaines dans la zone d’influence des collecteurs projetés”.