Le Japon est parmi les pays du continent asiatique à avoir été le plus durement touché par la pandémie. Il faut dire que l’exiguïté du territoire et la forte concentration de sa population avait contribué à cet état de chose. Le Japon c’est plus de 800 000 personnes touchées par le virus pour plus 14 000 personnes décédées. Mais surtout, le pays, selon la presse locale, a pris du retard par rapport aux pays occidentaux dans le déploiement de sa campagne de vaccination, avec seulement 15 % de sa population entièrement vaccinée. Ce Jeudi, le Comité International Olympique et les autorités japonaises annonçaient que les jeux, se dérouleraient sans spectateurs.

Des Jeux à huis clos

Plus tôt ce jeudi, le Premier ministre japonais Yoshide Suga, s’exprimant au début de la réunion du groupe de travail gouvernemental sur le Covid-19, a déclaré : « Le nombre de cas infectés dans la région, y compris Tokyo, a augmenté depuis la fin du mois dernier. Le nombre de cas graves cas, et le taux d’occupation des lits reste faible, mais compte tenu de l’impact des variantes, nous devons renforcer les contre-mesures afin que l’infection ne se propage pas à l’échelle nationale ».

De fait le japon a déclaré l’état d’urgence dabs la capitale Tokyo, le quatrième dans la capitale japonaise depuis le début de la pandémie. Un état d’urgence qui s’étendrait du lundi prochain au 22 Aout, et englobait la totalité des 16 jours que doivent durer les Jeux olympiques. Des dispositions qui ont également vu les responsables gouvernementales et le comité olympique national tenir des réunions de travail dans ce sens.

La dernière réunion avait eu lieu ce jeudi. Une réunion à laquelle le président du CIO, Thomas Bach n’avait pu assister, forcé de suivre un confinement de 72 h à son arrivée à Tokyo. De la dernière séance de travail, Il en était ressorti selon le président du Comité olympique japonais Seiko Hashimoto, que les organisateurs n’avaient d’autre choix que d’organiser les Jeux de manière limitée, et d’interdire tout spectateur. Les JO 2021 à Tokyo devenaient donc essentiellement un évènement fait pour la télévision. Environ 11 000 olympiens et 4 400 paralympiens sont attendus au Japon, avec des dizaines de milliers d’officiels, de juges, d’administrateurs, de sponsors, de diffuseurs et de médias.