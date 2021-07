Il y a près d’une semaine, le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, est allé avec succès dans l’espace et est revenu sur Terre à bord de l’avion propulsé par la fusée de Virgin. Faisant de lui le premier milliardaire à voyager dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial qu’il a aidé à financer. Et le 20 juillet prochain, un autre être humain extrêmement riche, se prépare à faire de même, le récent ancien PDG d’Amazon, Jeff Bezos. Bezos, à bord d’une fusée construite par sa société de vols spatiaux, Blue Origin, s’envolera dans l’espace. À ses côtés, son frère Mark et deux autres personnes qui entreront assurément dans l’histoire.

Une autre première mondiale…

Si Jeff Bezos n’a pas pu devancer Branson et devenir le premier milliardaire à aller dans l’espace, le vol prévu ce mardi, n’en est pas moins exceptionnel. Le vol sera l’aboutissement de près de deux décennies de recherches et de travaux sur les fusées. Blue Origin a officiellement émergé en 2015 après plus d’une décennie de silence, révélant au monde sa fusée réutilisable, New Shepard. Quinze vols d’essai plus tard, New Shepard est prête à transporter des humains sur le rivage cosmique et à les ramener en toute sécurité sur Terre.

Et Bezos est le premier à faire l’expérience, et en cas de succès, le fondateur d’Amazon marquera l’histoire en participant au premier vol suborbital non piloté avec un équipage civil. Mais pas uniquement, il le fera en compagnie de deux records mondiaux. Mary Wallace alias Wally Funk, 82 ans, une des pionnières de l’aéronautique, sera alors le plus vieil astronaute de tous les temps, et Oliver Daeman, 18 ans, le plus jeune astronaute de tous les temps.

Daemen a été annoncé il y a quelques jours comme le dernier passager de la mission historique. Blue Origin a déclaré dans un communiqué que le pilote en herbe sera le premier client payant de la société, mais n’est pas le gagnant de la vente aux enchères qui a vu payer 28 millions de dollars pour le privilège. Wally Funk, quant à elle, a passé tous les tests pour devenir astronaute de la NASA, alors qu’elle aspirait à voler dans une capsule du Projet Mercury dans les années 1960. Mais l’occasion ne s’est pas présentée. Ce mardi, Bezos lui offrira la dernière chance de réaliser la passion de sa vie