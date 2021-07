TikTok est une application centrée sur les jeunes, 216 millions d’utilisateurs à travers le monde. Et c’est peut-être pour cette raison que de nombreux défis affichés sur la plate-forme sont souvent extrêmes. Cette fois c’est l’un des derniers challenges à la mode pour cette année qui enregistrait il y a quelques jours son second décès, le ‘’jeu du foulard’’. Le défi consistant à s’auto-asphyxier jusqu’à évanouissement, Bien entendu la scène se devait d’être entièrement filmée. En janvier une fillette de 10 ans décédait à Palerme en Italie, après le défi ; ce Mardi un garçon de 12 ans mourait dans l’Oklahoma aux USA.

Mort par asphyxie…

Sur TikTok, nous pouvons trouver des jeux de défis aussi dangereux que le ‘’Skull breaker challenge’’ littéralement en français “le défi briseur de crâne“, où un individu saute et deux autres présents attendent sa réception au sol pour lui faucher les jambes et le filmer entrain de s’écrouler. Ou encore le ‘’Bernadyl Challenge’’ en 2020, où les challengers étaient invités à montrer quelle dose de ‘’Bernadryl“, un antihistaminique en prescription médicale contre le rhume et la toux, ils pouvaient consommer avant de « se sentir planer ». Le dernier en date pour 2021 est le ‘’Jeu du foulard’’ ou ‘’Blackout Challenge’’.

En janvier, dans un quartier de Palerme en Italie, une fillette de 10 ans était découverte inconsciente dans sa chambre. Son transport d’urgence à l’hôpital le plus proche n’avait été que pour constater son décès. Les enquêtes ont très rapidement mis en relation son décès subit au défi sur TikTok. Pour réaliser sa « performance » la jeune fille avait fait le choix de se passer une ceinture au cou jusqu’à ce que l’air empêché d’arriver au cerveau, induise un évanouissement.

Ce Lundi une scène similaire a été découverte dans une maison de la municipalité de Bethany, comté d’Oklahoma dans l’état du même nom aux USA. Le garçon a été retrouvé inconscient par la police lundi soir, il est décédé mardi à l’hôpital pour enfants de l’Université d’Oklahoma. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC). Le phénomène du « jeu d’étouffement », semblable au « Blackout Challenge », n’est pas nouveau sur les réseaux sociaux et a entraîné des dizaines de décès. Ce serait, selon un rapport de l’agence, 82 décès qui auraient eu lieu depuis 1995 à 2007 en raison du défi, la plupart des victimes étant des garçons âgés de 11 à 16 ans.