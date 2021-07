La meilleure sprinter américaine Sha’Carri Richardson a accepté une interdiction d’un mois à la suite d’un test positif de marijuana qui pourrait affecter son admissibilité aux Jeux olympiques. L’Agence américaine antidopage (USADA) a déclaré dans un communiqué que la période d’inéligibilité de Richardson avait commencé lundi. Elle manquera les 100 mètres aux JO après avoir accepté l’interdiction. Sa suspension a été réduite de trois à un mois parce que sa consommation de cannabis a eu lieu en dehors des compétitions et n’était pas liée à la performance sportive.

L’USADA a également déclaré qu’elle avait terminé avec succès un programme de conseil concernant le médicament. Richardson a été testée positive au THC, le produit chimique trouvé dans la marijuana, le jour où elle a remporté les 100 mètres féminin le mois dernier lors des essais de l’équipe olympique américaine à Eugene, Oregon. Dans une interview exclusive avec l’émission “Today Show” de NBC vendredi, Richardson a confirmé qu’elle avait ingéré de la marijuana après avoir appris que sa mère était décédée.

Une situation incroyablement malheureuse et dévastatrice

Le test signifie que ses résultats de qualification olympique sont rejetés, a déclaré l’USADA. Cependant, l’agence a noté qu’au-delà de la sanction, l’éligibilité pour les Jeux de Tokyo de cette année est toujours laissée à la discrétion du Comité olympique et paralympique des États-Unis et de l’USA Track & Field (USATF). Selon la chaîne sportive ESPN, la suspension pourrait permettre à Richardson de courir le relais 4×100 mètres aux Jeux olympiques le 6 août, si l’USATF la sélectionne.

L’USATF n’a pas abordé directement les perspectives olympiques de Richardson, mais a déclaré dans un communiqué que sa situation était « incroyablement malheureuse et dévastatrice pour toutes les personnes impliquées ». « La santé et le bien-être des athlètes continuent d’être l’une des priorités les plus critiques de l’USATF et nous travaillerons avec Sha’Carri pour nous assurer qu’elle dispose de suffisamment de ressources pour surmonter tous les problèmes de santé mentale maintenant et à l’avenir », a déclaré l’organisation.