Un boxeur marocain a été disqualifié mardi pour avoir essayé de ronger l’oreille de son adversaire. Youness Baalla était à la traîne lorsqu’il s’est penché vers l’oreille droite du Néo-Zélandais David Nyika avec la bouche grandement ouverte, rappelant la tristement célèbre morsure de Tyson en 1997, qui a arraché un morceau du lobe d’Evander Holyfield. « Il a presque complètement perdu l’intrigue là-bas. Cela aurait pu être un acte de folie absolue », a déclaré un commentateur choqué sur Eurosport alors que Nyika, 25 ans, détournait la tête des mâchoires de son collègue poids lourd et se plaignait à l’arbitre.

Baalla, 22 ans, avait déjà perdu, mais il a été disqualifié après le combat pour son « action intolérable ». « (Balla) a eu clairement l’intention de mordre l’oreille ou le visage de son rival à la troisième reprise », a indiqué le groupe de travail du CIO consacré à la boxe (BTF) dans un communiqué. Nyika a déclaré à un journaliste que, heureusement, son rival « n’a pas eu une bouchée pleine » même s’il s’est mordu la pommette. « Heureusement, il avait son protège-dents et j’étais un peu en sueur…, ce sont les Jeux olympiques, rassemblez-vous », a-t-il blagué.

“Vous ne vous respectez pas”

Il a fait la lumière sur le moment plus tard, partageant une photo de la tentative de mesure et écrivant : « Quelqu’un a la dent sucrée ». Baalla, cependant, s’est plaint plus tard d’avoir reçu des messages de haine après le combat. « A tous les gens venant de Nouvelle-Zélande … avec tout mon respect pour ce pays, mais vous ne vous respectez pas », a écrit Baalla sur sa stories Instagram. « Je ne répondrai à aucun mauvais DM ou commentaire de votre part et désolé d’avoir de grandes choses qui m’attendent ».

Nyika a ensuite défendu son adversaire, disant aux fans de ne pas « le contacter si vous n’avez rien de gentil à dire ». « Je n’ai que du respect pour mon adversaire et je peux apprécier la frustration qu’il a dû ressentir », a écrit Nyika.