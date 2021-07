Lors de son appel par l’entraîneur Didier Deschamps pour participer à l’épopée de juin, l’attaquant du Real Madrid n’a pas caché sa grande émotion de voir arriver à son terme, après six années, son absence de l’équipe nationale. Benzema avait alors déclaré « Je me sens comme l’homme le plus heureux du monde. (…) Je reviens avec la France pour jouer le championnat d’Europe ; Je ne peux qu’être fier, heureux et impatient de commencer le tournoi ». Karim Benzema était donc venu, avait combattu et avait vaincu, même si la France elle avait perdu. Ce dimanche, le buteur des ‘’Bleus’’, remerciait la France et faisait une promesse.

« Ce n’est que partie remise…on reviendra plus fort »

Benzema n’avait jamais marqué quatre buts dans un tournoi majeur : il a raté un but à l’Euro 2012 et inscrit trois buts à la Coupe du monde 2014, sa dernière apparition dans un tournoi majeur avant d’être écarté. Pour cet Euro 2020, l’attaquant français marque quatre buts avec l’équipe nationale, Benzema termine la saison avec 34 buts, l’un de ses meilleurs records de toute sa carrière. Une dépense d’énergie et de talent qui n’aura pas suffi à la France pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Après le match contre la Suisse, dont le souvenir est encore douloureux dans l’esprit des supporters français, Karim Benzema avait écrit sur twitter : « Triste et déçu suite à l’issue du match, j’aurai ambition de continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien, merci pour la force que vous avez le plus souvent donnée. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort ». Des remerciements et une promesse de victoires futures que ce Dimanche, le ‘’striker’’ du Real de Madrid réitérera sur son story Instagram.

À la suite d’une courte vidéo montrant quelques moments morts de la courté épopée des ‘’Bleus’’ en Euro, Karim Benzema allait envoyer un message à toute la France. « J’aurai aimé voir notre équipe de France au sommet, merci aux supporters de toujours croire en nous, les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser. Ce n’est que partie remise, on reviendra plus fort ». De nombreuses personnalités du monde du football, à l’instar de l’ancien entraineur du Real de Madrid, José Mourinho, ont eux aussi dit leur déception de ne pouvoir voir le français montrer tout le talent dont il était capable. Mais une chose était sûre, Karim Benzema, avait faim de réussite, une disposition d’esprit que certainement les ‘’Bleus’’ sauront mettre à profit pour les épopées futures.