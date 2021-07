L’athlète ougandais qui avait fui lors d’un entraînement préolympique dans l’ouest du Japon la semaine dernière a été retrouvé, ont annoncé mardi des responsables. L’haltérophile Julius Ssekitoleko, 20 ans, se trouvait dans la ville de Yokkaichi, à 170 kilomètres à l’est de sa ville hôte, dans l’ouest du Japon. Les autorités ougandaises avaient demandé aux officiels japonais des JO de permettre son rapatriement aussitôt que les différents interrogatoires seraient faits. Et dès le lendemain, mercredi l’athlète était mis dans le premier avion en partance pour Kampala. Mais quelques jours après son retour chez lui, Julius Ssekitoleko a été mis aux arrêts par les autorités ougandaises et cela selon la presse locale, pour des raisons encore inconnues.

Détenu depuis vendredi…

Selon la presse locale, Julius Ssekitoleko, 20 ans, est en garde à vue depuis vendredi. Mais à en en croitre les autorités ce ne serait pas tant la mauvaise publicité qu’il avait faite au pays qui serait la cause de sa détention, mais plutôt le fait qu’il ait fait partie des effectifs des athlètes du pays pour Tokyo alors même qu’il n’aurait pas été réglementairement autorisé à le faire.

« Ce qui est visiblement clair ici, c’est qu’il existe une fraude probable consistant à transporter par avion une personne en pleine connaissance de cause qu’elle n’était pas qualifiée », a déclaré Charles Twiine, porte-parole de la Direction des enquêtes criminelles de l’Ouganda, lors d’une conférence de presse lundi soir. Et M. Twiine d’ajouter « Maintenant, la question fondamentale est : faisait-il partie de la fraude en tant que conspirateur ? » a-t-il dit, expliquant la raison de la détention de M. Ssekitoleko.

Mais pour la famille de l’athlète la détention de Julius était arbitraire. Une thèse partagée par le conseil juridique de l’athlète. Anthony Wameli, fondateur et associé directeur de Wameli & Co, le cabinet d’avocats qui représente Ssekitoleko, a déclaré qu’une demande avait été déposée devant le tribunal pour « la libération inconditionnelle de l’haltérophile ». Une requête similaire aurait été également déposée selon le New York Times, par Peter Munaabi, l’avocat de la famille.