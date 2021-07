Un avion léger s’est écrasé ce samedi 24 juillet 2021 près du village de Kalinka, dans la région de l’Extrême-Orient russe de Khabarovsk et a fait un blessé et un mort, a confié le service de réponse de la sécurité publique russe à TASS. Plus tôt, le département régional du ministère russe des urgences avait déclaré qu’un avion léger s’était écrasé près de la ville de Khabarovsk.

« À la suite de l’accident, une personne a été tuée et une autre blessée. La gravité des blessures est encore inconnue. La victime est emmenée dans un hôpital régional n°2 », a indiqué le service. D’après le service, l’avion est tombé lors du décollage de l’aérodrome de Kalinka. Les médias de la région de Khabarovsk ont rapporté que la personne blessée était une femme âgée de 40 ans. Ses deux jambes sont fracturées et son état est grave.

Un autre accident dans la région

Un accident similaire impliquant un avion qui a décollé de l’aérodrome de Kalinka s’est produit l’année dernière. Le 18 avril 2020, un avion privé Flying Fish s’est écrasé près du village de Lesnoye dans la région de Khabarovsk. Il avait à son bord quatre personnes : un pilote et deux passagers. Tous sont morts, l’avion a été détruit par le feu. Le but du vol était de passer la certification et de prolonger le certificat de navigabilité. Selon le ministère des Transports de la région, l’aérodrome fonctionnait sans licence au moment de l’accident, car une commission du Comité de l’aviation interétatique y avait précédemment interdit les vols.