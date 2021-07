La dernière performance de l’équipe de France lors de l’Euro ne sera pas une raison suffisante pour le départ de Didier Deschamps. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de l’interview qu’a accordée le président de la Fédération française de football au Figaro. Au cours de cette sortie médiatique, Noël Le Graët a réaffirmé toute sa confiance en l’homme dont certaines personnes avaient annoncé le départ suite à la défaite des Bleus face à la Suisse en huitième de finale de l’Euro.

“On va jusqu’au Qatar ensemble…”

Non seulement l’interview a été une occasion pour le patron du football français d’annoncer le maintien de l’entraîneur à son poste mains également de marteler qu’il croit en l’homme. « On va jusqu’au Qatar ensemble. Après, on verra », a-t-il déclaré pour mettre fin aux informations faisant état de ce que Didier Deschamps devrait être remplacé par Zinédine Zidane.

C’est un gagneur”

« La question pour moi était de savoir s’il voulait ou non poursuivre. Il était décidé, déjà en train de préparer les matchs de la rentrée, de se projeter sur la suite. J’ai une confiance infinie en cet homme. Il n’y a pas de débat. C’est un gagneur, avec un palmarès unique. C’est un sélectionneur fidèle à la fédération et estimé par ses joueurs, il n’y a pas de cassure ou de fin de cycle. », a réaffirmé le président de la Fédération française de football au Figaro pour rendre compte de la rencontre qu’il y a eu entre eux à Guingamp.