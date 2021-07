Le célèbre youtubeur danois Albert Dyrlund, 22 ans, qui comptabilise plus de 237.000 abonnés sur Instagram et 173.000 sur YouTube est décédé mercredi alors qu’il tournait une vidéo dans les Alpes italiennes, ont rapporté des médias danois et italiens. Le média italien, Rai News, a rapporté que Dyrlund enregistrait une vidéo sur son téléphone portable sur le mont Seceda à Val Gardena, en Italie, lorsqu’il est tombé de plus de 200 mètres.

Un hélicoptère de sauvetage a été envoyé sur les lieux, mais n’a pas pu le sauver à temps, a rapporté Rai. La famille de Dyrlund a confirmé sa mort a plusieurs médias. « Nous sommes en grand deuil, mais j’aimerais que ses fans le sachent », a déclaré sa mère. Elle a par ailleurs demandé de l’intimité pendant cette période douloureuse, a rapporté Rai News. Maria Andersen, la petite amie de Dyrlund, a confié à Ekstra Bladet qu’elle avait été informée de sa mort jeudi et qu’elle était « dévastée ».

La mort fait penser à Xiao Qiumei

« Nous avions des projets ensemble. Ce n’était que le début d’un bel avenir qui s’est déchiré entre lui et moi en un clin d’œil », a écrit Anderson sur Instagram. « J’espère qu’il m’entendra quand je ferme les yeux tous les soirs et lui dis que je l’aime et que je suis toujours à ses côtés », a-t-elle ajouté. Les circonstances de la mort du jeune danois ont fait penser au décès de l’influenceuse chinoise Xiao Qiumei ce même mois. Le 20 juillet, la jeune femme de 23 ans a aussi été victime d’une chute mortelle en direct sur Tik Tok. Elle se filmait sur son lieu de travail, en haut d’une grue, quand elle est tombée d’une hauteur de 43 mètres sous les yeux de ses abonnés.