Ce mercredi, le verdict a été rendu dans l’affaire Vårby, où les rappeurs Yasin Mahamoud et Haval Kahlil, ainsi que plusieurs personnes du réseau Vårby, ont été inculpés de préparation et d’implication dans l’enlèvement d’un célèbre artiste suédois. Yasin Mahamoud est condamné à dix mois de prison pour préparation à l’enlèvement et Haval Kahlil à deux ans et six mois de prison pour complicité d’enlèvement et de vol commis par l’artiste à une date ultérieure.

La plupart des preuves dans cette affaire reposent sur des discussions via le réseau de communications crypté EncroChat. L’accusation a indiqué que les plans d’enlèvement ont déjà été initiés le 28 mars de l’année dernière et que les actions de Yasin « ont été d’une importance capitale pour permettre l’exécution de l’acte », a écrit le tribunal dans le jugement. A travers les communications, le leader du réseau Spring Village, Chihab Lamouri, aurait ordonné au soi-disant capitaine du réseau de coordonner l’enlèvement de l’artiste.

Suspension du plan

Pour l’aider, semble-t-il, il utilisera le rappeur Yasin, qu’il connaît déjà. Le plan était que Yasin attire l’artiste dans un studio et qu’il soit plus tard arraché d’une voiture dans un feu rouge. Mais tout a été interrompu. Quelques semaines plus tard, les plans ont repris, mais ensuite avec le rappeur Haval Kahlil qui a repris la tâche d’attirer le jeune artiste. Lorsque le tout a été lancé en avril 2020, l’artiste a été emmené dans un appartement du sud de Stockholm où il a été détenu alors qu’il était battu, menacé, vêtu de vêtements dégradants, photographié et contraint de donner des chaînes en or et une montre Rolex d’une valeur très importante.

Une peine d’un an et demi au total pour Yasin

Haval ne doit pas avoir participé aux événements réels dans l’appartement et son implication doit donc être évaluée comme complicité d’enlèvement, écrit le tribunal de district dans le jugement. Outre les rappeurs, le leader du réseau Vårby est également condamné, Chihab Lamouri, un ancien joueur de l’équipe nationale des jeunes de football et quatre autres personnes pour enlèvement et vol en lien avec l’incident. Depuis que Yasin est retombé dans le crime, le tribunal de district a décidé qu’il purgerait également une partie restante d’une peine de prison qui lui restait auparavant, ce qui entraîne une peine privative de liberté d’un an et demi au total.