L’espérance de vie aux États-Unis, a connu une diminution importante de l’espérance de vie entre 2018 et 2020 que les autres pays à revenu élevé, avec des pertes prononcées parmi les minorités ethniques, principalement les populations noires et hispaniques. Selon les premières données publiées par le Centre national des statistiques de la santé, un département des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis, l’espérance de vie dans le pays a diminué d’un an et demi en 2020, principalement en raison de l’augmentation des décès dus à la pandémie de Covid-19.

Les USA fortement impactés par la crise sanitaire

Selon Elizabeth Arias, une chercheuse du CDC qui a travaillé sur le rapport, « L’espérance de vie a augmenté progressivement chaque année au cours des dernières décennies. La baisse entre 2019 et 2020 a été si importante qu’elle nous a ramenés aux niveaux que nous étions en 2003. Un peu comme si nous avions perdu une décennie ». Dans les faits, l’espérance de vie aux USA est passée de 78,8 ans en 2019 à 77,3 ans en 2020, une « baisse d’un an et demi » avec les décès de Covid-19 ayant contribué à 73,8 % de cette baisse.

En outre, les chercheurs ont constaté que l’espérance de vie des hommes est passée de 76,3 ans en 2019 à 74,5 ans en 2020, quand celle des femmes est passée de 81,4 ans en 2019 à 80,2 ans en 2020. Cependant, si l’augmentation des décès liés au Covid-19 a fortement impacté les statistiques, cette baisse de l’espérance n’était pas uniquement due à la crise sanitaire. Selon les chercheurs, les « blessures non intentionnelles, (…) homicides, (…) diabète, (…) maladies chroniques du foie et (…) cirrhose » avaient leur part de responsabilité.

En outre, les disparités raciales, de genre et ethniques se sont aggravées au cours de la période, selon le rapport. L’espérance de vie des Noirs a chuté de 2,9 ans à 71,8 ans en 2020, le niveau le plus bas depuis 2000. Quand, l’espérance de vie des hommes hispaniques a chuté de 3,7 ans à 75,3 ans, la plus forte baisse de tous les groupes. Selon les recherches, les minorités hispaniques, avant COVID-19, vivaient « 7 ans de plus que les Noirs et 3 ans de plus que les Blancs », fumaient moins et avaient moins de comorbidités.