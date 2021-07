C’est l’histoire d’un couple qui a décidé de trouver une solution et d’aider le monde après qu’un problème ait été détecté chez leur fils dès son plus jeune âge. Leur solution ? Un casque qui a l’air d’un casque de réalité virtuelle mis au point par leur start-up commune qui s’appelle Biel Glasses. 2 ans après la naissance de leur fils, Jaume Puig et Constanza Lucero ont appris que leur fils à une vision basse.

Ce couple composé d’un ingénieur électrique et d’une femme médecin a donc décidé d’apporter des solutions à tout ceux qui sont dans le besoin et qui ont ce problème à travers la technologie. Le coût du projet est évalué à 900 000 €. Leur produit a été mis au point grâce à un apport personnel de 65 000 € du couple.

Des sources indiquent que le produit est déjà validé par l’Union Européenne et sera mis en vente au prix de 4 900 €. LE produit a été mis au point grâce à la participation de médecins et d’ingénieurs informatiques. Le produit c’est des lunettes qui fonctionnent avec l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et la vision 3D. Le produit qui a été présente au Salon mondial du mobile (MWC) à Barcelone sera disponible en Espagne et au Danemark cette année.