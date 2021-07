Ha Pak Nai, dans la région de Hong Kong est un endroit pittoresque. Un lieu connu comme l’un des meilleurs endroits pour admirer le coucher de soleil, ce qui en fait une scène de prédilection pour les photographes, touristes et autres couples en mal de romantisme. C’est à Ha Pak Nai que l’influenceuse Sofia Cheung a décidé de partir en voyage. Une occasion pour la célébrité des réseaux sociaux de réaliser et de publier une nouvelle série de ses photographies extrêmes tant appréciées par ses fans. Seulement ce samedi, Sofia Cheung pendant un selfie, perdra son équilibre et tombera dans le vide. Son décès sera déclaré quelques heures plus tard.

Un regrettable accident…

C’est avec trois amis, selon la presse locale, que Sofia Cheung s’est rendue ce samedi matin à Ha Pak Lai. Là-bas l’influenceuse a dit vouloir gravir la ‘’Pineapple Mountain’’ pour des photos d’actualités épiques pour son compte social. Sofia avait la réputation d’être une véritable athlète de l’extrême et a partagé des photos de ses aventures risquées, à escalader les falaises et les sommets des montagnes sur Instagram, où elle comptait plus de 17 000 abonnés.

Sa page Instagram répertorie la randonnée, le kayak, l’exploration, les activités de plein air et la photographie comme ses principales passions. Son Instagram Story est parsemé d’images d’elle debout au-dessus de pics rocheux trompe-la-mort, et sa biographie disait « la vie devrait être amusante, pas stupide ». Seulement ce samedi, Sofia Cheung, 32 ans, lors d’un selfie, celui qui devrait être son dernier, elle perdait l’équilibre, tombait dans le vide et plongeait plusieurs mètres dans un bassin en contrebas de la falaise.

Dans des circonstances dangereuses, les selfies peuvent devenir mortels. Selon une étude américaine, entre 2011 et 2017, ce sont 259 personnes qui sont mortes en prenant un selfie. Souvent, ces selfies dangereux sont pris lors d’un voyage, avec des personnes escaladant des gratte-ciel, des falaises et des ponts pour capturer une photo inoubliable. Et bien souvent le hashtag #PleaseDontTryThisAtHome (Veuillez ne pas essayer ceci à la maison)devient nécessaire.