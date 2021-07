C’est un secret de polichinelle. Le Burkina Faso est en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Cette situation faît naitre des réfugiés. Le Bénin en accueille plus d’une centaine à Porga dans le département de l’Atacora. Ils sont pour la plupart des enfants. L’Unicef, l’agence onusienne consacrée à l’amélioration et à la promotion de la condition des enfants est allée rendre visite à ces réfugiés les bras chargés de médicaments, de kits scolaires, de matériels de couchage et d’hygiène. Il s’agit entre autres de sceaux en plastique, de nattes, de couvertures, de balais, de fournitures scolaires, de cartons de savon, de jeux pour enfants et des chaussures.

Ce don de l’unicef se chiffre à plus de 11 millions de francs Cfa. Il profitera à ces réfugiés au nombre de 185 dont 107 enfants et 39 femmes. S’adressant à ceux-ci, le représentant de la représentante de l’Unicef au Bénin a indiqué que ce geste de l’organisation onusienne vise à « aider les autorités à les soutenir ». Bertin Danvidé a préalablement remercié ces autorités départementales et communales pour ce qu’elles font sur le terrain afin d’aider les déplacés burkinabé.

” Plan Bénin s’apprête déjà pour apporter des vivres ”

« C’est un devoir humain » a répondu le chargé de mission du préfet de l’Atacora Mohammed Cissé Bawa. Il appréciera dans ce sens l’acte posé par l’Unicef avant d’indiquer que le gouvernement et les partenaires travaillent déjà de concert pour sécuriser les vies de ces réfugiés. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas manqué de remercier les autorités départementales et communales pour l’accueil qui leur a été réservé. « Au Burkina, nous avons eu des problèmes et depuis notre arrivée au Bénin nous avons été bien accueillis. Nous sommes très contents et nous vous disons grand merci » a déclaré leur représentant Nindji Gnanbi.

Il a par la suite souhaité au nom de ses pairs que les autorités mettent à leur disposition des terres pour s’installer et faire de l’agriculture. En attendant, Plan Bénin, une autre ONG présente à leur côté, leur a promis des vivres. « L’Unicef a apporté les non-vivres et Plan Bénin s’apprête déjà pour apporter des vivres » a déclaré Benoît Djangni, un des responsables de l’Ong.