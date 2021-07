Au Bénin, la malnutrition constitue un vrai problème de santé pour les enfants de moins de 5 ans. Selon l’Unicef, c’est le plus grand facteur de risque de mortalité et de morbidité chez eux. L’organisation onusienne évalue à plus 1, 1 million le nombre d’enfants malnutris au Bénin. La sous-nutrition est à la base de 45% de tous les décès chez les enfants de moins de 5 ans chaque année dans le pays.

Plus d’un tiers des enfants de moins de 5 ans au Bénin ont un retard de croissance

Cette situation est provoquée par une nutrition inadaptée dès la petite enfance. Seuls 46,6% des enfants sont allaités dans l’heure qui suit la naissance selon l’Unicef. A peine plus de la moitié des enfants de 6 à 23 mois soit 52,5 % sont nourris selon la fréquence minimum de repas et seul un quart d’entre eux, a droit à une diversité alimentaire.

Inutile de rappeler que la malnutrition est liée au retard de croissance. Plus d’un tiers des enfants de moins de 5 ans au Bénin ont un retard de croissance. Ceux qui sont les plus exposés vivent dans les ménages pauvres. Ils ont deux fois plus de risques de présenter un retard de croissance que ceux des foyers aisés selon l’Unicef.