Le régime chinois de Xi Jinping compte défendre son territoire des autres pays mais aussi de ses ennemis. Ainsi, la Chine a récemment mis en garde les Etats-Unis mais aussi leurs alliés. Le jeudi 29 juillet 2021, l’empire du milieu a lancé un avertissement au Royaume-Uni, contre des « actes répréhensibles », au moment où le navire britannique. Le HMS Queen Elisabeth se rend vers le Japon, en prenant par la mer de Chine.

« Suivez les voies de navigation internationales actuelles

La Chine n’est pas passée par quatre chemins pour adresser sa mise en garde. Selon les mots du quotidien chinois, Le Global Times, le pays a signifié que « le Royaume-Uni ne doit pas tenter le sort en mer de Chine méridionale ». « Suivez les voies de navigation internationales actuelles et restez à au moins 12 milles marins des îles et des récifs chinois » a-t-il ajouté, tout en menaçant les alliés de Washington de devenir « un exemple de la défense par la Chine de sa souveraineté et de son intégrité territoriale », si leurs bateaux agissent comme ceux des Américains, en pénétrant sans autorisation dans les eaux territoriales chinoises. Suite à ces propos, les autorités britanniques, ont indiqué qu’elles n’avaient pas l’intention de causer de tort à la Chine.

A en croire un porte-parole du ministère de la Défense britannique, « nous n’allons pas à l’autre bout du monde pour faire de la provocation », ajoutant que : « Nous serons confiants, mais pas dans la confrontation ». Pour rappel, le HMS Queen Elizabeth coordonne plusieurs marines à savoir de Singapour, de Malaisie de l’Inde. C’est au cours du mois de septembre prochain, que le bateau accostera dans cinq ports japonais.