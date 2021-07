La rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara mardi dernier ne laisse pas indifférent Moïse Kérékou. Sur sa page facebook, l’homme politique salue ce grand geste de réconciliation entre le président ivoirien et son prédécesseur et souhaite que Patrice talon et les deux anciens présidents fassent de même au Bénin.

” Il n’est jamais trop tard pour réparer le passé “

“Mon ardent souhait est que nos trois hommes d’Etat puissent aussi fumer et célébrer le calumet de la Paix. Une photo inédite qui fera parler d’elle: le Président Talon au milieu main dans la main avec le Président Soglo à sa droite et le Président Yayi à sa gauche” a-t-il écrit. L’ancien colistier de Joël Aivo pense que le pardon sincère et la paix intérieure forment l’état d’esprit des âmes bienheureuses et que la paix dans un Etat consolide l’unité nationale. “Il n’est jamais trop tard pour réparer le passé” assure-t-il par ailleurs.

La Côte d’Ivoire a “montré le chemin de l’indispensable réconciliation nationale”. Au Bénin d’en faire autant. Et pour que ce moment arrive, Moïse Kérékou invite tout simplement à la prière:“Prions Dieu et sollicitons les âmes du Président Mathieu Kérékou et de la présidente Rosine Soglo pour cet évènement qui va marquer l’annale de l’histoire”.