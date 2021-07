Le Bénin est en deuil depuis hier dimanche 25 juillet. Rosine Soglo, une des premières femmes politiques du pays est décédée à l’âge de 87 ans. L’illustre disparue était l’épouse du premier président de l’ère du renouveau démocratique Nicéphore Soglo. En déplacement à Paris depuis quelques jours, celui que l’ex doyenne d’âge du parlement béninois appellait affectueusement « Hercule » a rendu hommage à son épouse. Il explique comment la « dame de fer » l’a soutenu tout au long de sa carrière politique et en dehors. « C’est cette femme-là qui m’a permis d’être aussi solide » a confessé Nicéphore Soglo.

C’est le journal l’Evènement Précis qui rapporte ces propos de l’ex-président béninois. ce dernier a ensuite invité ses compatriotes à faire preuve de courage pour remporter les combats à venir, dans la solidarité, la transparence et la discipline. Rosine Soglo était la femme de sa vie. « Chaque fois que je lui téléphone, elle dit : j’ai beaucoup de chance qu’à 87 ans, chaque fois que je reçois un coup de fil de l’homme de ma vie, il me dit que je suis la femme la plus heureuse du monde » a t-il révélé.

Talon, Vlavonou et Yayi rendent hommage à l’illustre disparue

Notons que le décès de la fondatrice du parti “La Renaissance du Bénin” (RB) a provoqué des réactions venant de toutes les tendances politiques béninoises. Patrice Talon, le président béninois a salué la mémoire d’une « femme exceptionnelle », Louis Vlavonou, le patron du Parlement béninois a aussi reconnu les qualités de l’illustre disparue, de même que les opposants à l’instar de l’ancien président Boni Yayi.