La manière dont les spectacles publics sont organisés au Bénin ne plaît pas beaucoup au gouvernement. Il veut professionnaliser le secteur en accompagnant les promoteurs et animateurs de manifestations officielles, d’évènements culturels et sportifs afin d’améliorer leur dispositif organisationnel. C’est ce qui a motivé la rencontre entre les acteurs du secteur et les ministres des sports et de la culture le lundi 26 juillet dernier.

Au cours de cette séance, Oswald Homéky et Jean-Michel Abimbola, ont fait savoir à leur vis-à-vis que le gouvernement de Patrice Talon est décidé à professionnaliser le secteur pour notamment mettre un terme à la « vieille habitude du culte de la personnalité observée lors des spectacles publics et manifestations officielles ». En clair, le gouvernement veut interdire les propagandes populistes, les plages publicitaires sur scène qui ennuient les spectateurs, cachent l’ambiance et par ricochet ternissent l’image que l’exécutif travaille à donner du Bénin.

Pour éviter de choir dans le ridicule

En attendant de renforcer l’accompagnement de l’État aux initiatives privées, les deux ministres ont invité les promoteurs de spectacles à professionnaliser leur dispositif d’organisation pour mériter le respect des sponsors qui veulent exploiter leurs manifestations pour faire de la publicité. Les animateurs ont également été invités à se comporter en professionnels et éviter de choir dans le ridicule.