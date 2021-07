Le médiateur de la République était récemment à Tchaourou. Pascal Essou s’est rendu dans la maison familiale de Boni Yayi pour présenter à l’ancien président les condoléances du gouvernement et du chef de l’Etat Patrice Talon. En effet, il y a environ trois mois, l’ancien locataire de la Marina a perdu sa grande sœur aînée.

« Selon les informations que nous avons reçues (elle) a joué à ses côtés, le rôle de maman. La République est sensible à ce qui lui est arrivé et nous sommes là pour manifester notre soutien à la famille » a déclaré Pascal Essou. André Aboumon, le représentant de la famille a remercié le président Talon pour ce geste. Après les condoléances, le médiateur de la République a parlé de réconciliation.

” Le président Talon voudrait que la paix revienne dans le pays“

« Le président lors de son passage ici dans le cadre du compte rendu avait tendu la main à Boni Yayi qui est son grand frère. Cette main tendue reste valable jusqu’à ce jour. Le président Talon voudrait que la paix revienne dans le pays. Une réconciliation est nécessaire pour ramener la paix, la concorde et l’unité. Nous ne pouvons pas entièrement réussir cette paix sans l’onction de notre grand frère Docteur Yayi Boni » a déclaré M Essou. Notons que Moïse Kérékou, l’ex ambassadeur du Bénin en Turquie a aussi souhaité hier mercredi la réconciliation entre Talon et ses aînés à ce poste de président de la République. Il opinait via sa page Facebook sur la rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara le mardi dernier en Côte d’Ivoire.