Le président béninois Patrice Talon était hier jeudi 15 juillet à Abidjan en Côte d’Ivoire. Il a pris part avec plusieurs homologues africains au 20 ème sommet sur la reconstitution des ressources de l’Association Internationale de développement (Ida). Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration, “la Déclaration d’Abidjan”. Dans celle-ci, les chefs d’Etats africains ont réitéré leur appel « lancé lors du Sommet sur le financement de l’Afrique à Paris du 18 mai 2021, pour un soutien accru au continent en vue de mieux se reconstruire après la crise découlant de la pandémie de Covid-19 ».

Ils ont ensuite exhorté les donateurs de l’IDA à soutenir une reconstitution ambitieuse et importante des ressources de l’IDA2O pour une mobilisation d’au moins 100 milliards de dollars US d’ici la fin de l’année 2021 afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente déclaration. Les chefs d’Etat ont par ailleurs promis de travailler à améliorer significativement la capacité d’absorption des ressources de leurs pays pour une exécution diligente des projets et programmes.

La Déclaration d’Abidjan devrait constituer un cadre de référence pour la Banque Mondiale

Ils se sont aussi engagés à poursuivre les efforts de mobilisation des recettes fiscales, et à utiliser de façon transparente et efficiente les ressources mobilisées, tout en renforçant la gouvernance.” La déclaration d’Abidjan ” représente le résultat des discussions des chefs d’Etat au cours de ce sommet et « devrait constituer un cadre de référence pour la priorisation des interventions du Groupe de la Banque Mondiale au cours des années à venir ». Une vingtaine de chefs d’Etat ont pris part à ce sommet en présentiel ou par visioconférence.

Il s’agit des présidents de l’Angola, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l’Ethiopie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Libéria, de Madagascar, de la Mauritanie, du Mozambique, du Niger, du Nigéria, de l’Ouganda, de la République Démocratique du Congo, du Rwanda, du Sénégal, du Soudan, de la Tanzanie et du Togo.