Le président béninois Patrice Talon a assisté ce samedi 10 juillet au 2ème sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l’alternance et la démocratie qui se déroule à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. La présence du locataire de la Marina a été marquée par un moment fort. En effet, Il a reçu des mains du Professeur David Dossey, coordinateur des Universités Sociales du Togo, le témoin symbolique de limitation à deux mandats dans l’espace Cedeao.

Je lui dirai “de bien lire le chiffre 2”

“Je mesure la portée du relais et devant vous combien je vais m’engager, vous prendre à témoin pour passer ce relais, le troisième dimanche de mai 2026, à celui qui aura la confiance du peuple béninois…Je voudrais vous garantir que je demanderai une dérogation du protocole d’Etat pour que le symbole de l’alternance que vous venez de me remettre fasse partie des éléments du rituel de passation de charges” a déclaré Patrice Talon. Il promet donc de prendre soin du témoin et de le transmettre à son successeur en lui disant “de bien lire le chiffre 2”. Nathalie Yamb , l’activiste panafricaine prend l’engagement de Patrice Talon avec des pincettes.

“Quand quelqu’un ne veut pas d’un 3ème mandat, ses actions ne laissent aucune place au doute“

A l’en croire le président ivoirien a aussi fait la même promesse entre-temps. « Ouattara avait aussi été clair, et pourtant le voilà. Peu importe ce qu’ils disent. Quand quelqu’un ne veut pas d’un 3ème mandat, ses actions ne laissent aucune place au doute. On peut ne pas aimer Issoufou (ancien président du Niger), mais on doit reconnaître que ses actes ont parlé très tôt en ce sens » a-t-elle tweeté.

Notons que le 2ème sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l’alternance et la démocratie a été organisé par les Universités Sociales du Togo, le Centre de recherche sur l’Etat de droit en Afrique (CREA) et la Coalition Tournons la Page (TLP) entre autres.