Ce mardi, la Chine a dévoilé un train maglev capable d’atteindre une vitesse maximale de 600 km/h. Il a été auto-développé par la Chine et marque la dernière réalisation scientifique et technologique du pays dans le domaine du transit ferroviaire, selon la China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) le développeur public du train. Cette vitesse fera du train, le véhicule terrestre le plus rapide au monde disponible. En utilisant la force électromagnétique, le train maglev lévite au-dessus de la voie sans entrer en contact avec le rail.

La Chine utilise la technologie depuis près de deux décennies à une échelle très limitée. Shanghai dispose d’une courte ligne maglev reliant l’un de ses aéroports à la ville. Bien qu’il n’y ait pas encore de lignes maglev interurbaines ou interprovinciales en Chine qui pourraient faire bon usage des vitesses plus élevées, certaines villes comme Shanghai et Chengdu ont commencé à mener des recherches.

Le train peut voyager avec deux à 10 voitures

Lancé en octobre 2016, le projet de train maglev à grande vitesse a vu le développement d’un prototype de train à lévitation magnétique avec une vitesse maximale conçue de 600 km/h en 2019, et a effectué un essai réussi en juin 2020. Avec la vitesse maximale de 600 km/h, il ne faudrait que 2,5 heures pour voyager de Pékin à Shanghai en train, un trajet de plus de 1 000 km. Comparativement au train, il faudra 3 heures en avion et 5,5 heures en train à grande vitesse pour parcourir le même trajet. Le train peut voyager avec deux à 10 voitures, chacune transportant plus de 100 passagers, selon Ding Sansan, ingénieur en chef du projet.