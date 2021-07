La Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé mardi, avoir infligé une amende de 10 500 $ à un passager qui avait refusé de porter son masque facial lors d’un vol en février. L’agence gouvernementale a déclaré dans un communiqué de presse que le passager avait pris un vol Allegiant Air le 27 février allant de Provo, Utah, à Mesa, Arizona, et aurait refusé de porter le masque correctement sur le nez et la bouche. « Les agents de bord lui ont demandé à sept reprises de porter correctement son masque facial, et chaque fois il l’a retiré de son nez après que l’agent de bord s’est éloigné », précise le communiqué.

« Lorsqu’on lui a dit qu’il devait coopérer et fournir des informations pour remplir un rapport de perturbation des passagers, il s’est disputé avec l’hôtesse de l’air, a refusé de fournir son identité, a déclaré qu’il continuerait à retirer son masque facial », a poursuivi le communiqué. La FAA a déclaré qu’après l’atterrissage du vol, le passager s’est approchée de l’hôtesse de l’air par derrière alors qu’elle était sur le point d’ouvrir la porte de la cabine et l’a touchée, affirmant qu’elle était « agressive à propos de la politique du masque facial », selon le communiqué, notant que les actions du passager ont fait pleurer l’hôtesse.

Une amende de 119 000 $ à neuf passagers

La sanction est l’une des nombreuses sanctions annoncées mardi par la FAA, qui ont été prises dans le cadre de sa campagne de tolérance zéro contre les comportements indisciplinés des passagers. Dans son annonce de mardi, l’agence a déclaré avoir infligé une amende à neuf passagers dans des situations où ils refusaient de porter un masque facial, consommaient de l’alcool qu’ils avaient apporté dans l’avion et agressaient des passagers ou des membres d’équipage. L’agence a infligé une amende totale de 119 000 $ aux neuf passagers, avec des montants allant de 7 500 $ à 21 500 $.