Entre les Etats-Unis et la Russie, ce n’est toujours pas le parfait amour. Le porte-parole du président russe Vladimir Poutine est monté au créneau pour réagir à la déclaration qui a été faite par Joe Biden ce mardi 27 juillet sur l’homme fort de Moscou. L’actuel patron de la Maison-Blanche déclarait notamment au siège de la direction du renseignement national que Vladimir Poutine «a un vrai problème».

“Des armes nucléaires et des puits de pétrole et rien d’autres”

Le président démocrate justifiait ses propos par le fait qu’il soit «à la tête d’une économie qui a des armes nucléaires et des puits de pétrole et rien d’autre». Le président américain poursuivait son développement en faisant remarquer que ce statut rend son homologue russe « plus dangereux » à son avis. Il n’en fallait pas plus pour que le porte-parole du président russe monte au créneau pour faire certaines clarifications. Pour ce dernier, le président américain a juste une vision erronée des réalités actuelles russes.

“Une compréhension erronée de la Russie contemporaine”

«Nous voyons ici une compréhension et une connaissance erronée de la Russie contemporaine. La Russie est une puissance nucléaire, mais une puissance nucléaire très responsable (…) et oui, nous avons un vaste secteur pétrolier et gazier. Mais affirmer que la Russie n’a rien d’autre est fondamentalement faux», a déclaré le porte-parole du président russe Vladimir Poutine. Il a par la suite déclaré que la Russie ne dispose pas que des armes nucléaires. L’officiel russe indique que son pays dispose d’une « agriculture puissante » dont les bénéfices dépassent les armes qu’il livre.