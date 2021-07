Mon « mandat sera hautement social ». Cette phrase prononcée par le président Patrice Talon lors de son investiture le 23 mai dernier à Porto-Novo continue de susciter des réactions. Le Professeur Rock Gnahoui, récemment interviewé par le quotidien La Nation sur le sens à donner à ces propos du chef de l’Etat, prévient tout de suite que faire du social ne veut pas dire distribuer de l’argent.

Ce « hautement social » ne consistera pas à partager de l’argent. Il ne s’agit pas non plus du « tout social » où il faut donner de l’argent à tout le monde, mais être responsable vis-à-vis de certaines actions pour impacter toutes les couches de la société sans exception. En un mot, permettre au Bénin de démontrer en Afrique et dans le monde que la pauvreté peut être vaincue si on porte à cœur cette idée et si on y travaille » a déclaré le président du Groupe de réflexion alternatives perspectives (Grap). La phrase prononcée par Patrice Talon ne doit donc pas être mal comprise. De plus, ce n’est pas comme s’il n’y avait pas du tout d’ actions sociales sous son règne.

« C’est un bon travail qui se fait »

« Au ministère des affaires sociales, les actions concernant les personnes vulnérables, les femmes, les jeunes , les enfants et autres ont été développées par la ministre. « Ce hautement social » existe déjà mais il faut aller plus loin pour asseoir un développement social qui permet d’éradiquer la pauvreté. C’est l’entendement du président de la République » croit savoir l’universitaire. Le président du Groupe de réflexion alternatives perspectives a par ailleurs opiné sur la gouvernance Talon. Une gouvernance qui de son point de vue est satisfaisante. « C’est un bon travail qui se fait » a-t-il déclaré, invitant les béninois à accompagner l’exécutif dans ses actions. « Il faut accompagner le gouvernement dans ses actions et permettre aux uns et aux autres de participer car on a besoin de tous les Béninois pour construire le Bénin ».