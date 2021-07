Aux Etats-Unis, le sport roi est incontestablement le football américain mais le football inventé par les anglais n’est pas moins populaire, en témoigne le succès de cette vente aux enchères. En effet la Maison Julien’s Auctions a mis aux enchères dimanche dernier, les maillots et plusieurs objets appartenant aux footballeurs évoluant en Europe ou ayant déjà pris leur retraite internationale.

Cédé à 187,50 dollars

Parmi ces joueurs on retrouve Colin Dagba. Le défenseur d’origine béninoise, évoluant au Paris Saint Germain a vu son maillot de la saison 2019-2020 être cédé à 187,50 dollars soit 159 euros. La vente aux enchères s’est déroulée à Los Angeles. L’une des plus grosses ventes faisaient 108 mille 800 dollars. Et c’est le maillot de Zinédine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 1998 qui a été acheté à ce prix. Il y a aussi eu un maillot de Naples signé par la star argentine Diego Armando Maradona décédée en 2020.

Il a été cédé à 12 mille 800 dollars soit 10 mille 900 euros. Les chaussures de Julian Draxler et de Timothy Weah sont parties pour 192 dollars la paire. Le ballon de la finale de la Coupe du Monde 1994, a été acheté à 10 mille 500 dollars. La vente aux enchères appelée « Sports Legends » aura montré l’intérêt des américains pour le football inventé par la nation colonisatrice.