Quelques mois après la prolongation du contrat de Neymar au sein du Paris Saint Germain, « L’Equipe » a révélé en effet, une clause qui n’avait pas été rendue publique dans le document. Alors qu’officiellement, le contrat du Brésilien avait été prolongé jusqu’en juin 2025, une autre disposition prévoit une possibilité qu’il poursuive son séjour au PSG pour une année supplémentaire. Ceci revient ainsi à dire qu’il pourrait quitter le club francilien en juin 2026 au lieu de juin 2025 officiellement annoncé.

Le capitaine de l’équipe nationale du Brésil n’avait pas manqué de témoigner toute sa joie lors de la prolongation de son contrat en mai dernier. Malgré le fait qu’il soit régulièrement associé au Fc Barcelone au cours de ces dernières années, Neymar faisait notamment remarquer qu’il se sentait plutôt bien à Paris.

« C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet. », avait exprimé le Brésilien. « Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu’être humain et en tant que joueur, aussi. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner encore beaucoup de trophées ici », avait-il poursuivi.